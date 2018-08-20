شاهد.. وفاة موسيقار شهير أثناء أداء فريضة الحج

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توفي بالأمس الموسيقار التونسى الشهير محمد إدريس عن عمر يناهز 80 عاما وذالك أثناء أداءه فريضة الحج فى البقاع المقدسة .

وكان الموسيقار التونسى قد توجه إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج مع زوجته، ومن المنتظر أن يتم دفنه فى مكة المكرمة وفقا لتصريحات ابنه أمين إدريس إلى إحدى الصحف التونسية .

وعمل الفنان محمد إدريس كرئيس لمصلحة الموسيقى فى إذاعة صفاقس لأكثر من 15 عاما. وقدم العديد من الألحان مع فنانين مثل الراحل أحمد حمزة ونعمة وصابر الرباعى وجمال الشابى وهادية جويرة وثريا الميلادى وابتسام الرباعى ومحمد بن عمر وجمال الشابى وفنانين من تونس مثل علياء بلعيد وآمنة فآخر وصوفية صادق وغيرهم ، وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والعربية .



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