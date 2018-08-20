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بريطانى يحتفظ بتمساح استوائي فى غرفة نومه

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التمساح الاستوائى
التمساح الاستوائى

وكالات : حنان حمدتو

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بريطانيا

سكاي نيوز

محكمة

تمساح

زواحف

تتعقب الشرطة البريطانية رجلا يدعى لى تومسون للمثول أمام المحكمة بعدة تهم، أبرزها الاحتفاظ بتمساح استوائي مهدد بالانقراض في غرفة نومه دون ترخيص.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن تومسون احتفظ بتمساح استوائي بارز يبلغ طوله أربعة أقدام، كجزء من حديقة زواحف خاصة به، تضم أفاعي الكوبرا والـ"كوبرهيد" ومجموعة أخرى من الثعابين.

وعندما أغارت الشرطة على منزله في يناير الماضي، وجد الضباط 16 ثعبانا حيا في منزله في "ويستكليف أون سي" بمقاطعة إسكس، بينما عُثر على 7 ثعابين أخرى نافقة.

وأصدرت شرطة إسكس نداء للمساعدة في تعقبه، وقالت إن المتهم الشهير باسم باسم "سنيك" أو "ثعبان"، له وشم مميز على الجانب الأيمن من رأسه.

وكان من المقرر أن يمثل تومسون أمام محكمة بمدينة بسلدون، الجمعة، لكن الشاب البالغ من العمر 36 عاما لم يحضر.


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