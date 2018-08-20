حبس سيدتين وآخرين فى سرقة محل ذهب

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عين شمس

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قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدفع نفقات الهدى لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام والذي  أسر شهداء الجيش والشرطة بمصر.

وبحسب وكالة "واس" السعودية أعلن ذلك وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وقال إن هذه المكرمة شملت جميع المستضافين فى البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وشهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابى الجيش السودانى والجيش الوطنى اليمنى المشارك فى عاصفتى الحزم وإعادة الأمل، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 94 دولة.

وأوضح أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة، وتقديرًا لضيوفه الذين حجوا بيت الله الحرام لهذا العام، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا العطاء المتجدد من خادم الحرمين الشريفين يؤكد اهتمامه بإخوانه المسلمين، ونصرة قضاياهم.

وبين وزير الشئون الإسلامية أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

قررت نيابة عين شمس حبس سيدتين وزوج وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق وإيداع طفلة (ابنة أحداهما) دار رعاية بتهمة سرقة محل ذهب.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من "محمد.ص.إ" 65 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، بحضور 3 سيدات وبصحبتهم فتاة بدعوى شراء حلق وأثناء انشغاله بتركيب الحلق بأذن الفتاة الصغيرة قامت الثلاث سيدات بمغافلته وسرقة كمية من المشغولات الذهبية أمكن حصرها عبارة عن 4 غويشة، 16 دبلة حريمى، 32 خاتم حريمى، 3 أسورة، 7 أنسيال أطفال، 24 حلق حريمى، 2 انسيال حريمى، 3 سلسلة، 3 عليقة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن سالفات الذكر عقب ارتكابهن الواقعة استقلوا السيارة صحبة آخر كان بانتظارهن بالخارج، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "رفعت ح ر" 60 سنة، بالمعاش، وأنها بحوزة نجله "أحمد ر ح" 30 سنة، موظف سابق.

وكشفت التحريات عن أن الموظف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "رانيا ر ح" 28 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 2 قضية آخرهما "سرقة "، و"فوزية ر ح" 33 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 3 قضايا آخرهم "سرقة "، ورؤى أ م 9 سنوات، "ابنة الثالثة".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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