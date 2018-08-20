تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

20 أغسطس 2018 - 11:56 ص

تزايد عدد الطلبات التي يوجهها الجنود الإسرائيليون إلى قسم الطب النفسي في الجيش الإسرائيلي بمعدل أربعين بالمائة خلال العقد الماضي منذ عام 2010، حيث شهد العام الماضي 2017 إجراء 47 ألف مقابلة بين الجنود والأطباء النفسيين.

وقالت رئيسة شعبة الطب النفسي في سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال ليئا شاليف إن التغير بدأ منذ 2010 بتحول دراماتيكي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الطلبات مستقبلا، ولذلك فإننا أمام زيادة بمستويات متطرفة، مما قد يؤدي للمس بالمرضى والقادمين لتلقي العلاج" ، بحسب عربي 21.

وأضافت أن "الجيش شهد العامين الماضيين 2016-2017 تنظيم 47 ألف لقاء بين الجنود وطواقم الطب النفسي، في حين أن عامي 2013-2015 شهدا انعقاد حوالي 44500 لقاء في كل عام، لا سيما أن زيادة هذه الأعداد يتزامن مع ظاهرة العنف التي باتت واضحة من قبل الجنود تجاه الطواقم الطبية في الجيش، مما يعني سوءا وترديا في الأحوال الاجتماعية والنفسية لقطاعات واسعة .

وتابعت : أن "زيادة الأمراض النفسية في أوساط الجنود تتزامن مع ظاهرة تراجع الدافعية للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والرغبة بتحصيل المزيد من الأموال والمعيشة الرغيدة، واستغلال الوقت لتلبية احتياجات شخصية للجنود، ما يعني أن هذه الزيادة في تلقي طلبات العلاج النفسي بصورة خطيرة بين الجنود، قد تفسر زيادة السلوك العدائي منهم تجاه أطبائهم المعالجين .

بينما أكدت أوساط طبية في الجيش الإسرائيلي أن "الطلبات المقدمة من الجنود المرضى ارتفعت بصورة مقلقة وملحوظة في السنوات الأخيرة، لا سيما في الكتائب والوحدات القتالية، وهناك توجه في قيادة الجيش لتقصير المدة الزمنية بين تقديم طلب الجندي لمقابلة طبيبه المعالج إلى حين انعقاد اللقاء فعليا.

كما نقلت عن كبار ضباط الجيش أنهم "يوصون جنودهم الذين يعانون من ضائقة نفسية، أو مشاكل اقتصادية، ضرورة التوجه بأقصى سرعة ممكنة إلى أطبائهم المعالجين.

يذكر أن عام 2017 شهد توجه 44 ألف طلبا من الجنود إلى الأخصائيين النفسيين، مقابل 39400 في سنة 2013، وفق معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي، حيث إن معظم المتوجهين لطلب المساعدة النفسية يخدمون في سلاح المشاة، التي توجد تحت ولايتها معظم الوحدات الخاصة والكتائب التي تحظى بتدريبات وتمارين قاسية.

كما أن "الجيش بدأ قبل ثلاث سنوات خطة لوضع صعوبات أمام الجنود الذين يطلبون التحرر من الجيش ممن يعيشون ضائقة نفسية، وشرع بخطط بإعادة تأهيلهم نفسيا.

وفي عام 2016 فإن واحدا من كل ستة جنود و7.5% من المجندات لم يكملوا خدمتهم العسكرية ، بالغضافة إلي أن "عدد المتسربين من الجيش على خلفية أمراض نفسية ارتفع من 3762 جنديا في عام 2013 إلى 4487 في السنة الماضية 2017 بنسبة ارتفاع 15%، بسبب الأمراض النفسية.