مفاجآت جديدة صادمة فى مقتل الأنبا أبيفانيوس

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متابعات-عمرو محمد

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كشف موقع "المنصة" والمهتم بشئون الأقباط بمصر، عن تفاصيل واقعة مقتل الأنبا إبيفانيوس، علي يد الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري.

وقال الموقع من خلال مصادر تحدث معها إن البابا "تواضروس"  قال في إفادة له للنيابة العامة، علم بمخالفات الراهب عن طريق الأنبا إبيفانيوس قبل مصرعه .

وتابع المصدر "أن حيثيات الإحالة للجنايات تكشف عن أن فلتاؤس، وأشعياء عقدا النية وبيّتا العزم على قتل الأنبا (إبيفانيوس)، بعدما أقاما ليلتهما في المكان المخصص لفلتاؤس بالمبنى الخامس والذي يقيم فيه الأنبا إبيفانيوس أحضرا آلات حادة، ماسورة حديدية وسكين، وهو ما يؤكد عزمهما على قتله".

وأضاف المصدر أن "فلتاؤس وأشعياء ادعيا خلال التحقيقات بأن إبيفانيوس مهرطق لإقامته إجراءات وتدابير مع الكنائس الأخرى تخالف تعليمات الكتاب المقدس، وهو ما ثبت كذبه بعد انهيار فلتاؤس، وتحميله أشعياء مسئولية الجريمة، مؤكدًا في اعترافاته أنه كان يسعى لإثناء الأنبا إبيفانيوس عن شلح أشعياء من الرهبنة".

وأوضح، "أن هذا يفند أن للجريمة بُعد ديني، إذ تبين لجهات التحقيق ارتكاب أشعياء مخالفات مالية واتخاذه من مزرعة الدواجن التي يشرف عليها داخل الدير وسيلة لتحقيق المكاسب المالية والأهداف الشخصية .

وقال المصدر إن "التحقيقات كشفت أيضًا بجانب المخالفات المالية، وقوع مخالفات أخرى لتعاليم وقيم الكنيسة، حيث تورط الاثنان في محرمات يثبتها الطب الشرعي"، مضيفًا أن المعمل الجنائي وجد آثار لأقدام أشعياء في الحديقة الموازية لقلاية الأنبا إبيفانيوس، وهو ما كان الخيط الأول الذي دفع النيابة لليقين بأن أشعياء متورط، تحديدًا بعد اكتشاف الأنبا إبيفانيوس مخالفات الراهب المالية.

وأكد المصدر أن جهات التحقيق المعنية تواصل البحث عن سر تعطل كاميرتي مراقبة ومسح تسجيلاتها، وذلك لمعرفة مدى تورط الراهب المسئول عن هذه الكاميرات، وهل لذلك أي علاقة بالجريمة موضوع التحقيق .

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