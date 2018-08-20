» "إيه السؤال ده".. رد إيمي سمير غانم على إعلامية أحرجتها

20 أغسطس 2018 - 12:05 م

أكدت الفنانة إيمي سمير غانم، أنها لا تهتم بشعرها بالقدر الكافي رغم أنه يحتاج لعلاج وتبحث عن طريقة.

وسألت الإعلامية شريهان أبو الحسن الفنانة إيمي خلال مداخلتها ببرنامج "ست الحسن" المذاع عبر فضائية "أون إي": "من يهتم بشعره أكثر أنتي أم زوجك حسن الرداد"، وردت إيمي "إيه السؤال الغريب ده، مضيفة: للأسف حسن الرداد زوجي بيهتم بنفسه أكثر مني ويحرص على شراء كريمات معينة، سواء لبشرته أو شعره.

وتابعت: "لا ألتفت إلى مثل هذه الأمور، ودايمًا بلم شعري بتوكة، ومش بحب أصبغه ويدوب بقص الأطراف عشان ميتلفش".