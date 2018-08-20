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2 مليون و368 ألفًا و873 حاجًا اليوم بعرفة

عرب وعالم

حجاج بعرفة
حجاج بعرفة

وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم، عن أن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى فجر يوم عرفة قد بلغ 2 مليون و368 ألفا و873 حاجًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه سيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم الحج مساء اليوم.

ووقف يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم فى الإسلام، وبدورها، جهزت البعثة المصرية مخيمات ضخمة ممتدة على مساحات شائعة لاستيعاب آلاف الحجاج أثناء أداء الركن الأعظم فى الحج، حيث تم تجهيز المخيمات بالصوفابيدا، ووضع مكيفات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، مع توفير كراسٍ للجلوس وأماكن للنوم.

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