"النجار": هذه الذنوب لا تُغفر يوم عرفة

20 أغسطس 2018 - 12:30 م

أكد الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل الأزهر الشريف، أن يوم عرفة تغفر فيه كل الذنوب عدا الحقوق التي بين العباد مثل الميراث والمعاملات، حيث إنها لا تغفر إلا بالقضاء.

وقال "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إن المظالم لا تغفر إلا بالقضاء، فالله يغفر الذنوب التي تتعلق بالعبادات، أما المعاملات لابد من ردها، موضحًا أنه يفضل القضاء قبل أن يذهب الإنسان لأداء فريضة الحج.

وتابع وكيل الأزهر الشريف: إن قضاء الديون مقدم على أداء الحج، موضحًا أن غفر الذنوب بين العبد وربه لا يحتاج إلى الحج، فهو يحدث بمجرد التوبة.