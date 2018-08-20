خبر سارٍ من "الأرصاد" للمواطنين فى العيد

20 أغسطس 2018 - 12:41 م

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأجواء خلال أيام العيد ستكون ممتعة، ودرجات الحرارة معتدلة .

وأضاف شاهين خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه ستصل على السواحل الشمالية إلى 32 درجة، وعلى الوجه البحري والقاهرة 36 درجة، ومحافظات الصعيد ستصل إلى 38 درجة حيث ستصل على السواحل الشمالية إلى 32 درجة، وعلى الوجه البحري والقاهرة 36 درجة، ومحافظات الصعيد ستصل إلى 38 درجة.

وحذر دير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، من وجود شبورة مائية في الطرق القريبة من المسطحات المائية، حيث سينخفض مستوى الرؤية وتتلاشى فور طلوع الشمس.