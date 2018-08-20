منتصر: هذا الأمر سيؤدى إلى انفجار الشباب

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خالد منتصر

الفضائيات

انفجار الشباب

تسريح العاملين

التوقف عن العمل

أعرب الدكتور خالد منتصر، عن تخوفه من انفجار الشباب، خاصة العاملين بالفضائيات، بعد تسريح وتوقف المئات منهم عن العمل.

وأضاف في تدوينة له علي "تويتر": "قابلت هذا الأسبوع معدّين ومخرجين وفنيين يعملون في الفضائيات لم يقبضوا راتبهم منذ شهور ومنهم من ضاعت فلوسه في قنوات أغلقت ومنهم من تم تسريحه وبعضهم باع سيارته ومنهم من أخرج ابنه من مدرسته الخاصة ومنهم من جعل سيارته أوبر".

وأوضح أنه سمع حكايات مأساوية من شباب تحول إلى طاقة غضب والخوف أن تنفجر.

وعلق حساب يوسف ثابت: "شركات كبرى على نفس المنوال يا دكتور منها من قلص مرتبات العاملين أو إجبارهم على الاستقالة ومنهم لا يعطى مرتبات من شهور شركات مقاولات كبيره جدًا".

وغرد حساب شريف الحوالة: "دول مئات الزملاء يا دكتور بالإضافة لآلاف غيرهم تم تسريحهم ومش لاقيين شغل ومش قادرين حتى يفتحوا بيوتهم وعايشين كوارث لا يعلم مداها إلا الله".

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