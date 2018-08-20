ترامب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه "محمد"

20 أغسطس 2018 - 02:21 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون لإسرائيل رئيس وزراء اسمه محمد في غضون بضع سنوات، حال تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة موحدة وثنائية القومية.

وأضافت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن تصريح ترامب هذا جاء خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن في 25 يونيو الماضي، وأن الملك نقل هذا الكلام لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أثناء استضافته له في عمان في 2 أغسطس الجاري.

كما نقلت القناة عن دبلوماسيين فرنسيين حضروا اللقاء بين الملك عبد الله ولودريان، أن الملك قال للوزير الفرنسي إنه أخبر ترامب بأن الكثير من الشباب الفلسطينيين لم يعودوا حريصين على حل الدولتين، وإنما يفضلون العيش في دولة واحدة مع الإسرائيليين على أن يكون لديهم حقوق متساوية، مضيفا أن "النتيجة ستكون أن إسرائيل ستفقد طابعها اليهودي".

وأشارت إلى أن ترامب أجاب ساخرًا: "ما تقوله منطقي… حال سيناريو الدولة الواحدة، فإن رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه محمد في غضون سنوات قليلة".

وأضاف الملك أنه شدد للرئيس الأمريكي على أنه إذا أريد لخطته للسلام أن تكون مقبولة، فيجب طرحها أولاً على الدول الأوروبية والعربية المعنية كي تتمكن من تقديم الملاحظات، وعبّر الملك عن أسفه لعدم قيام ترامب بذلك .

وبحسب الدبلوماسيين الفرنسيين، فإن الملك طلب من ترامب التمهل في طرح صفقة القرن، مشيرا إلى أن أمامها الآن والكثير من العقبات.

وأكد ترامب ردًا على ذلك، التزامه بعملية السلام في الشرق الأوسط وحرصه على متابعتها، مضيفًا: "إذا لم تنجح حكومتي في تحقيق السلام فلن تنجح في ذلك أي حكومة أمريكية أخرى مستقبلا"، بحسب القناة الإسرائيلية.