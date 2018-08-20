الأرقام القياسية لم تنقذ الأطفال من البالوعات

في الوقت الذي نشرت تقريباً فيه أغلب الصحف خبر غرق طفلتين ببالوعة صرف صحي أمام منزلهما بالسويس، حتي أن نائب البرلمان عن محافظة السويس السيد "طلعت خليل" قد تقدم بإستقالته جراء هذه الكارثة، وتحدث عن الوضع المأساوي الذي هو علي حد قوله في منتهي الخطورة، نتيجة ضعف الإمكانيات بالمحافظة نظراً لضعف الإعتمادات المالية المخصصة للمحافظات، إلا أن موقع جريدة اليوم السابع نشر في الصفحة الأولي اليوم خبر يقول "مميش": عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 26,7 طن في ثمانية أيام. وأكدت الجريدة علي لسان الفريق مهاب مميش أن بشائر الخير تتوالي بالتزامن مع إحتفالات الذكري الثالثة لقناة السويس الجديدة، وكذلك الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة.



المنطق الطبيعي للأشياء وكذلك التفكير والحس السليم أن يحرص أولي الأمر علي أن تحصل محافظة السويس علي بعض من بشائر الخيرات والناتجة من الأرقام القياسية من عائدات قناة السويس والتي تتحدث عنها كثيراً وتبالغ في ذكرها اليوم السابع، علي الأقل لتحسين من البنية التحتية وأقلها الإهتمام ببالوعات الصرف الصحي، لأنها فضيحة كبري أن نقرأ كثيراً عن موت أطفالنا في البالوعات، حيث تقريباً لا نسمع عن حوادث غرق اطفال في بالوعات في بلدان أخري إلا هنا، ولأن حياة الإنسان أهم من أي شيء آخر، يجب أن تكون الاولويات عند المسئولين هي الحفاظ علي أرواحهم وصحتهم وتوفير معيشة إنسانية للمواطنين، قبل أن نفكر في أية إنجازات ومشاريع أخري، فماذا أفاد الطفلتين اللتين غرقتا في بالوعة الصرف بالسويس لو أننا قمنا ببناء أكبر العواصم والكباري وأكبر المتاحف أو أكبر الأبراج، لا شيء يهم أو يصبح له معني بعد أن يفقد الإنسان أعز ما يملك وهو طفله، خاصة علي أشياء من البديهي أن تقوم المحافظة بالتاكد من صلاحيتها وتغطيتها، أو ترميمها، أما عن الإهمال فحدث ولا حرج، والذي هو كالسرطان المنتشر والذي لا ينجو منه أحد، لذا نناشد المسئولين ونذكرهم بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والعقاب لم يستحقه. رحم الله الطفلتين وألهم أهلهما الصبر والسكينة والسلوان.

