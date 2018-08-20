  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
تامتهمين الثلاثة

القبض على 3 مسئولين لتورطهم بقضايا فساد

ترمب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه " محمد"

ترامب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه "محمد"

رونالدو

شاهد.. رونالدو يحدث كارثة فى أول ظهور مع يوفنتوس

منتصر: هذا الأمر سيؤدي إلي انفجار الشباب

منتصر: هذا الأمر سيؤدى إلى انفجار الشباب

الرئيس السيسي

الرئيس "السيسى" يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

أمريكا حاولت اغتيال القس المحتجز في تركيا

أمريكا حاولت اغتيال القس المحتجز فى تركيا

حجاج بيت الله على جبل عرفات

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

أديب

أديب: "كل سنة والشعب القطرى بصحة وسلام"

عبد العزيز النجار

"النجار": هذه الذنوب لا تُغفر يوم عرفة

نوح : "النجاة من حكم الإخوان".. نعمة من الله

نوح: "النجاة من حكم الإخوان" نعمة من الله

الأرقام القياسية لم تنقذ الأطفال من البالوعات

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر

#

هكذا إختارت

#

عندما تهبط الملائكة !!

#

أسرار جديدة عن مقتل سعاد حسني

في الوقت الذي نشرت تقريباً فيه أغلب الصحف خبر غرق طفلتين ببالوعة صرف صحي أمام منزلهما بالسويس، حتي أن نائب البرلمان عن محافظة السويس السيد "طلعت خليل" قد تقدم بإستقالته جراء هذه الكارثة، وتحدث عن الوضع المأساوي الذي هو علي حد قوله في منتهي الخطورة، نتيجة ضعف الإمكانيات بالمحافظة نظراً لضعف الإعتمادات المالية المخصصة للمحافظات، إلا أن موقع جريدة اليوم السابع نشر في الصفحة الأولي اليوم خبر يقول "مميش": عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 26,7 طن في ثمانية أيام. وأكدت الجريدة علي لسان الفريق مهاب مميش أن بشائر الخير تتوالي بالتزامن مع إحتفالات الذكري الثالثة لقناة السويس الجديدة، وكذلك الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة.
المنطق الطبيعي للأشياء وكذلك التفكير والحس السليم أن يحرص أولي الأمر علي أن تحصل محافظة السويس علي بعض من بشائر الخيرات والناتجة من الأرقام القياسية من عائدات قناة السويس والتي تتحدث عنها كثيراً وتبالغ في ذكرها اليوم السابع، علي الأقل لتحسين من البنية التحتية وأقلها الإهتمام ببالوعات الصرف الصحي، لأنها فضيحة كبري أن نقرأ كثيراً عن موت أطفالنا في البالوعات، حيث تقريباً لا نسمع عن حوادث غرق اطفال في بالوعات في بلدان أخري إلا هنا، ولأن حياة الإنسان أهم من أي شيء آخر، يجب أن تكون الاولويات عند المسئولين هي الحفاظ علي أرواحهم وصحتهم وتوفير معيشة إنسانية للمواطنين، قبل أن نفكر في أية إنجازات ومشاريع أخري، فماذا أفاد الطفلتين اللتين غرقتا في بالوعة الصرف بالسويس لو أننا قمنا ببناء أكبر العواصم والكباري وأكبر المتاحف أو أكبر الأبراج، لا شيء يهم أو يصبح له معني بعد أن يفقد الإنسان أعز ما يملك وهو طفله، خاصة علي أشياء من البديهي أن تقوم المحافظة بالتاكد من صلاحيتها وتغطيتها، أو ترميمها، أما عن الإهمال فحدث ولا حرج، والذي هو كالسرطان المنتشر والذي لا ينجو منه أحد، لذا نناشد المسئولين ونذكرهم بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والعقاب لم يستحقه. رحم الله الطفلتين وألهم أهلهما الصبر والسكينة والسلوان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. كيف واجه هذا الرجل الفيل الغاضب
» شاهد.. ثعبان يرقص ليحصل على الطعام
» بالفيديو.. قسيس يتحدى أفعى فتلدغه
» "إيه السؤال ده".. رد إيمي سمير غانم على إعلامية أحرجتها
» "الكعبة" تتزين بكسوتها الجديدة
» بريطانى يحتفظ بتمساح استوائي فى غرفة نومه
» "هازارد" يحسم مصيره مع تشيلسي بالبقاء
» "أبل" تستعد لهذه التقنية بحلول عام 2025
» دراسة تحذر: مادة مسرطنة بمواد شركة غذائية مشهورة
» فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر
» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء