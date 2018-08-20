«صلاح» ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب فى أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، اليوم، الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

وضمت القائمة كل من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 يوم 30 أغسطس الجارى بإمارة "موناكو" الفرنسية، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال اوروبا موسم 2018 - 2019.


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