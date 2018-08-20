» حقيقة رحيل «النقاز» عن الزمالك

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الزمالك

مرتضى

النقاز

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد مؤخرًا عن رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك نية لدى مسؤولي الابيض برفض أي عرض للتونسي حمدي النقاز، بشأن رحيله عن صفوف الفريق، باعتباره أحد أهم اللاعبين الموجودين بقائمة القلعة البيضاء لهذا الموسم.

يذكر أن في الوقت الاخير انتشرت بعض التقارير التونسية التي أكدت وجود عرضا من نادي الترجي التونسي لشراء حمدي النقاز من صفوف نادي الزمالك بشكل نهائي.


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