» مصر أصبحت على الطريق الصحيح اقتصاديًا

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انعكست الجهود المبذولة ى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على إشادة عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد وجنى ثمار النمو، وهو الأمر الذى يسهم فى تحول مصر إلى ملجأ للمستثمرين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض بلدان العالم حاليًا ومنها تركيا والأرجنتين.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر أصبحت بيئة آمنة للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال الوكالة، فى تقرير لها، إن الدولة الأكثر سكانًا فى الوطن العربى، باتت قبلة للمستثمرين فى العالم.

وأوضحت بلومبرج، فى تقرير لها بعنوان "المستثمرون الذين يبحثون عن ملجأ من التقلبات سيجدونه فى مصر"، أن القاهرة تحولت إلى ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال العامين الماضيين.

وأضافت الوكالة، أن العملة المصرية حافظت على قيمتها على الرغم من أذون الخزانة والتى عانت من تراجع استثمارات الأجانب نحو 4 مليارات دولار منذ مارس الماضى.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تراجع العملات الأخرى، فإن الجنيه حافظ على قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية، موضحة أن الإجراءات المشددة لضمان استقرار الاقتصاد نجحت فى سوق الديون.

فيما أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصرى، وعلى درجة التصنيف الائتمانى للبلاد بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B .

وأشادت "فيتش" بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، مما ساهم في تحقيق معدل نمو قدره 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بالإضافة الى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% خلال العام الجارى 2018-2019.

كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016 لتنخفض إلى 11.5% خلال مايو 2018.


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