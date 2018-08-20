حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

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أمر رئيس نيابة الخانكة بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد السلاح.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مفاده، ورود بلاغ من "نبيل ص" 72 سنة، مهندس بمعاش مقيم مدينة نصر، بتعرضه لواقعة سرقة سيارته ماركة هيونداى النترا بالإكراه.

تم العرض على اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين بمكان البلاغ بقيادة النقيب أحمد الشامى معاون مباحث مركز الخانكة.
وأثناء ضبط المتهمين قاموا بإطلاق النيران على قوات أمن الكمين، وتم تبادل إطلاق النيران لمدة 20 دقيقة، إلى أن تم ضبط المتهمين وأصابة أحدهم بطلق نارى بالظهر وهو "أحمد. م" 29سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة، و"محمد. ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم أبوزعبل دائرة مركز الخانكة، ومحمد. ع" 23 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش وذخيرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات الملاكى بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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