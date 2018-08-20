الأمن يداهم قناة فضائية بالعجوزة

20 أغسطس 2018 - 05:46 م

داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قناة فضائية تدار من شقة مفروشة بدائرة قسم شرطة العجوزة

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المدعو أحمد.م.ع بإنشاء وإدارة قناة فضائية "غير مرخصة" خارج مدينة الإنتاج الإعلامى والكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال أجهزة حاسب آلى ومعدات وأجهزة مونتاج مُحمل عليها برامج لرفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية بمداهمة مقر القناة المشار إليها حيث تم التقابل مع محمود.ف.ع، سن 26، مدير حسابات القناة الفضائية المشار إليها، ومقيم بمحافظة بنى سويف، حيث أفاد بعدم وجود ثمة تراخيص وبتفتيش مقر القناة فى حضوره تم ضبط 3 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامح حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وكذا برامج تستخدم لرفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذا عدد من الأفلام الأجنبية ومجموعة من إعلانات مستحضرات وأدوية طبية بدون تصريح من وزارة الصحة.

وضبط راوتر يستخدم للاتصال بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وسويتش للاتصال بشبكة المعلومات الدولية "أكس بوينت"، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والتى تعرض بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا لوجوهات وبروموهات للقناة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.