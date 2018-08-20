» غرق شابين أثناء الاستحمام في مياه النيل بالقليوبية

لقي شبان مصرعهما غرقا في مياه النيل أثناء استحمامهما في مياه النيل بمدينة طوخ لتابعة لمحافظة القليوبية.

تلفي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى طوخ بوصول جثة الطالب "أحمد. م" 17سنة، طالب، إثر غرقه أثناء استحمامه بنهر النيل فرع دمياط، أمام قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة "حازم. خ. ك" 16 سنة، من قرية ميت عاصم ببنها، لقي مصرعه أثناء الاستحمام بمياه النيل على طريق خط 12 أمام قرية ميت عاصم ببنها التابعة لمحافظة القليوبية، تم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، وعرضهم علي الطبي الشرعي.