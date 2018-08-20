محافظ القليوبية يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام الحالى

اعتمد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية الخطة السكانية للمحافظة للعام الحالى 2018/2019، بحضور خيرى شوقى حسن مقرر المجلس القومى للسكان.

واستعرضت الخطة التنفيدية زيادة عدد المنتفعات الجدد بخدمات تنظيم الأسرة إلى 90000 سيدة منتفعة جديدة وزيادة عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة إلى 990000 سيدة منتفعة مترددة.

كما تم رفع نسبة تغطية الحوامل بخدمات رعاية الامومة والطفولة الى 85% ورفع متوسط تردد الحوامل على وحدات تقديم الخدمة إلى 6مرات خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى توفير 4200 فرصة عمل للشباب من الجنسين وخفض نسبة الأمية بين الإناث من 31.6% إلى 25% والوصول إلى نسبة 70% من الأئمة ورجال الدين التابعين للأوقاف القادرين على تحديث الخطاب الدينى والنهوض بالقضايا السكانية.

ورفع نسبة مساهمة المراة فى قوة العمل الى 7% وخفض نسبة بطالة المراة فى الريف الى نسبة 3% بالاضافة الى تنفيذ قوافل صحة انجابية للمناطق العشوائية وتنفيذ زيارات بالعيادات المتنقلة لتغطية المناطق المحرومة من الخدمة علاوة على تنفيذ دورات تدريبية على المعايير واسس العمل فى تنفيذ الاسرة

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان يختص بالمشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية على مستوى المحافظة، والمشاركة باقتراح السياسات السكانية التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.