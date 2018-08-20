الملك سلمان يشرف على راحة الحجاج

20 أغسطس 2018 - 07:14 م

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، إلى مشعر منى؛ ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، استقبل العاهل السعودى لدى وصوله قصر منى وعدد من المسؤولين.

ورافق الملك سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، وعدد من المسؤولين.