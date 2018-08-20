» الصحف العالمية تحتفل بالملك «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

سلطت الصحف والمواقع العالمية، الضوء على اختيار محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018.

وعنونت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "محمد صلاح ورونالدو ومودريتش في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا"، وقالت إن محمد صلاح الذى سجل 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي وساعد النادي الإنجليزي على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بات أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يقتحم القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن محمد صلاح دخل أيضا قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم والتي سيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها أفضل لاعب في العالم.

أما شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فعنونت، "محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على أفضل لاعب في أوروبا".

وقالت الشبكة الإخبارية، "يعتبر وصول محمد صلاح إلى القائمة المختصرة إنجازًا كبيرًا، إذ حاز اللاعب المصري على العديد من الجوائز أبرزها جائزة هداف الدوري الإنجليزي، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم".

وكتبت شبكة "سكاي نيوز عربية"، "محمد صلاح مع رونالدو ومودريتش بالقائمة النهائية للأفضل في أوروبا"، وقالت، "قدم اللاعب المصري موسما استثنائيا مع ليفربول، كلله بالتتويج بلقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف المسابقة، فضلا عن دوره في بلوغ فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007".

فى حين كتب موقع "روسيا اليوم"، "المصري محمد صلاح، خطف الأضواء مع نادي ليفربول، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب هداف البريميرليج، كما قاد الريدز لبلوغ نهائي دوري ابطال اوروبا".

أما صحيفة "صن" الإنجليزية، فقالت إن محمد صلاح بات أول لاعب في الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يقتحم القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ تأسيسها عام 2011 في غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وسيعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزته في الـ30 من الشهر الجاري، على هامش مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

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