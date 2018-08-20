تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى

محمد عبدالرحمن
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي ستحين في القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.
وجاءت مواعيد الصلاة على مستوى الجمهورية كالتالي:
القاهرة: 5:51 صباحا
الجيزة: 5:51 صباحا
الإسكندرية: 5:54 صباحا
الإسماعيلية: 5:46 صباحا
بورسعيد: 5:45 صباحا
أسيوط: 5:54 صباحا
شرم الشيخ: 5:41 صباحا
الفيوم: 5:53 صباحا
سوهاج: 5:53 صباحا
السويس: 5:46 صباحا
طنطا: 5:51 صباحا
بنها: 5:51 صباحا
شبين الكوم: 5:51 صباحا
كفر الشيخ: 5:51 صباحا
أسوان: 5:51 صباحا
شلاتين: 5:41 صباحا
دمنهور: 5:53 صباحا
أبوسمبل: 5:58 صباحا
مطروح: 6:05 صباحا
الغردقة: 5:44 صباحا
الخارجة: 6:00 مساء
دمياط: 5:47 صباحا
نويبع: 5:38 صباحا
حلايب: 5:38 صباحا
المنصورة: 5:51 صباحا
الزقازيق: 5:49 صباحا
قنا: 5:49 صباحا
بني سويف: 5:52 صباحا
المنيا: 5:55 صباحا
فجر04:00 ص
فجر
03:59
شروق
05:28
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
18:38
عشاء
20:08