تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي ستحين في القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.

وجاءت مواعيد الصلاة على مستوى الجمهورية كالتالي:

القاهرة: 5:51 صباحا

الجيزة: 5:51 صباحا

الإسكندرية: 5:54 صباحا

الإسماعيلية: 5:46 صباحا

بورسعيد: 5:45 صباحا

أسيوط: 5:54 صباحا

شرم الشيخ: 5:41 صباحا

الفيوم: 5:53 صباحا

سوهاج: 5:53 صباحا

السويس: 5:46 صباحا

طنطا: 5:51 صباحا

بنها: 5:51 صباحا

شبين الكوم: 5:51 صباحا

كفر الشيخ: 5:51 صباحا

أسوان: 5:51 صباحا

شلاتين: 5:41 صباحا

دمنهور: 5:53 صباحا

أبوسمبل: 5:58 صباحا

مطروح: 6:05 صباحا

الغردقة: 5:44 صباحا

الخارجة: 6:00 مساء

دمياط: 5:47 صباحا

نويبع: 5:38 صباحا

حلايب: 5:38 صباحا

المنصورة: 5:51 صباحا

الزقازيق: 5:49 صباحا

قنا: 5:49 صباحا

بني سويف: 5:52 صباحا

المنيا: 5:55 صباحا


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