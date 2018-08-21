تعديل اسم أول الثانوية العامة بمصر

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طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

المصريون ووكالات

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

في سابقة فريدة من نوعها، أعلنت وزارة التعليم تعديلًا في قائمة أوائل الشهادة الثانوية بعد إعادة تصحيح للدرجات.
واقتنصت الطالبة يمنى أحمد الشعبة العلمية (العلوم)، المركز الأول في شهادة الثانوية العامة، بعد نحو 40 يومًا من إعلان أوائل الشهادة التي تعد فاصلة وتمثل مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.
ووفق بيان لوزارة التعليم، مساء الإثنين "تم تعديل درجات الطالبة يمنى أحمد الشعبة العلمية (العلوم) في مادة الفيزياء ليصبح مجموع درجاتها 410 درجة ويصبح ترتيبها الأول على مستوى الجمهورية".
كما عدّلت الوزارة درجات الطالب محمد منصور الشعبة العلمية (الرياضيات) في مادتي الرياضيات التطبيقية، والكيمياء ليصبح مجموع درجاته 408.5 درجة ويصبح ترتيبه السابع مكرر على مستوى الجمهورية"
وأوضحت الوزارة أن "ذلك جاء حرصًا على تحقيق العدالة بين أبنائها الطلاب وتحقيقًا للأهداف المنشودة من أعمال فحص أوراق الطلاب المتضررين من درجاتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي أجريت مؤخرا".
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول درجات الطالبين، غير أن المركز الأول في شعبة العلوم حصد 409.5 درجة باسم الطالب شوكت رزق، وفق إعلان في مؤتمر صحفي أقامته وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في 12 يوليو/ تموز الماضي.
وعقب تكريم لها من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا (مسقط رأسها) أعربت الطالبة المصرية عن سعادتها بإدراج اسمها كأولى على الثانوية العامة. مشيرة أنها كانت واثقة من الحصول على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء وهو ما تم عقب إعادة التصحيح، وفق إعلام محلي.ومن النادر أن يتم تعديل درجات طالب في شهادة الثانوية العامة ويحصد المركز الأول، غير أنه من المعتاد سنويًا أن يقدم طلاب تظلمات بإعادة تصحيح درجات امتحاناتهم. -

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