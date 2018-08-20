العاهل المغربي يعين وزيرا جديدا للمالية والاقتصاد

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عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، محمد بنشعبون وزيرا جديدا للمالية والاقتصاد، خلفاً للوزير المقال محمد بوسعيد.
وقال بيان للديوان الملكي إن "الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية، بعد اقتراح من رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني)"، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وكان الوزير الجديد يشغل قبل تعيينه منصب مدير البنك الشعبي (بنك حكومي).
ولم يعرف للوزير الجديد أي انتماء سياسي أو حزبي.
ومطلع أغسطس/آب الجاري، أقال الملك محمد السادس، وزير الاقتصاد والمالية بوسعيد.
وقال البيان للديوان الملكي وقتها إنه "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".
ولم يذكر البيان سبب الإقالة، واكتفى بالقول إن القرار "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم". -

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