السعودية: عدد الحجاج تجاوز 2.3 مليون

21 أغسطس 2018 - 12:00 ص

وصل عدد حجاج بيت الله الحرام، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجاً، حسب إحصائية رسمية نهائية.



وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان إن "إجمالي أعداد الحجاج بلغ 2 مليون و371 ألف و675 حاجا، منهم مليون و758 ألفا و722 حاجا من خارج المملكة، و612 ألف و613 من الداخل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وحسب رصد الأناضول، ارتفع عدد الحجاج هذا العام عن العدد النهائي المسجل في العام الماضي، البالغ مليون و958 ألفا و449 حاجا، حسب أرقام رسمية.



وتقدم الحجاج الذكور عن الإناث هذا العام، وفق الإحصائية ذاتها، حيث "بلغ عدد الحجاج الذكور مليون و327 ألفا و127 حاجا، مقابل مليون و44 ألفا و548 حاجة".



وبلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي 34 ألفا و140حاجا بنسبة 1.9 بالمائة، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 395 ألفا و410 حجاج، بنسبة 22.5 بالمائة، وفق الإحصائية.



وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية مليون و49 ألفا و496 حاجا بنسبة 59.7 بالمائة.



أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية بلغ أعدادُهم 116 ألفا و83 حاجًّا بنسبة 9.5 بالمائة.

