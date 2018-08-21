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بالفيديو.. ليفربول "صلاح" يعبر كريستال بالاس

الرياضة

ليفربول
ليفربول

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بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس

حقق فريق ليفربول، الإثنين، الفوز على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).
أحرز هدفي ليفربول، جيمس ميلنر من ضربة جزاء، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 45 و90+3 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة طرد أرون بيساكا لاعب كريستال بالاس في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف.
فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز العاشر.
ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الأخيرة للمسابقة، فيما يعد مانشستر يونايتد أكثر من توج بها في 20 مناسبة. 


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