» بيان هام من "إعلام المصريين" بشأن قناة "الحياة"

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قال ياسر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، المالكة لشركتي «إيجيبت ميديا» و«الضياء» بأنه تم حصر مديونيات ومستحقات العاملين بقناتي الحياة والعاصمة، وسيتم صرف مستحقات العاملين ابتداء من 26 أغسطس.
وأضاف «سليم» في تصريحات، الاثنين: «تم حصر جميع المخالفات المالية والإدارية للعاملين بقناة العاصمة وتقرر إحالة هذه المخالفات إلى النيابة».
يشار إلى أن شركة إعلام المصريين هي مالكة شبكة قنوات «أون ON» وقنوات الحياة والعاصمة وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة اليوم السابع، خلاف ما تقدمه شركات إعلام المصريين الأخرى فى مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

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