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محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية

قبلي وبحري

محافظ المنيا يؤدى صلاة العيد
محافظ المنيا يؤدى صلاة العيد

جمال زكى

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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف

أدى عصام البديوي، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين بمدينة المنيا، بحضور اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد جلال، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أكرم على، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مصطفى درويش، المشرف العام علي مشروعات المحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن فضيلة الأعياد في الإسلام، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين.


وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنياً من الله أن يكون عيدًا سعيدًا وأن تحمل الأيام القادمة مزيدا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية، وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم.

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