وتداول المشجعون المتشددون للاتسيو قبل المباراة الأولى للفريق بالموسم الجديد أمام نابولي، السبت، نشرة غير رسمية تقول إن "كورفا نورد مكان مقدس"، ولا يجوز للنساء الوقوف فيها.

و"كورفا نورد" مصطلح يستخدمه الألتراس للإشارة إلى المدرجات التي يتجمع فيها المشجعون المتشددون للاتسيو.

وطالبت النشرة التي تداولها العديد من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي "النساء والزوجات والصديقات الحميمات"، بعدم الجلوس في الصفوف العشرة الأولى من مدرجات الألتراس.

وجاء في النشرة أن "أولئك الذين اختاروا الذهاب إلى ملعب كرة القدم كبديل عن الاحتفال بيوم رومانسي في حدائق فيلا بورغيزي (أحد المتنزهات الرئيسية في العاصمة الإيطالية)، عليهم الذهاب إلى أماكن أخرى من الملعب".

وتصدرت هذه القضية عناوين الصحف في إيطاليا، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن المشجعين أكدوا اطلاعهم على النشرة أثناء مغادرتهم الملعب في نهاية مباراة لاتسيو ونابولي.

ويشترك ناديا لاتسيو وروما في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، ويشتهر الفريقان بجماهير شديدة الحماس إلى درجة العنف والشغب أحيانا، وتكون المواجهة المباشرة بينهما يوما متوترا في روما.