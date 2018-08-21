» بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين

21 أغسطس 2018 - 10:44 ص

تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول علي عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة) فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء أنه سيتم تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التى تم توفيرها من الشركة المنتجة للتجربة مجانًا قبل التعاقد للتحقق من فائدة الاستخدام وسيتم إتاحتها خلال فترة قصيرة في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق بالقاهرة تسهيلاً علي المواطنين حيث تتيح لهم الحصول على ما يحتاجونه من فكة لشراء تذاكر المترو، وتجدر الإشارة الى أنه ينتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلاً بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين فعلاً منها.

وأشار البيان إلى أنه للتسهيل على المواطنين وحلا لمشكلات الفكة فإن الوزارة تدرس أيضًا حاليًا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير علي المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها، لافتا إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.





ومن جانبه أكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.





وأوضح رئيس مصلحة سك العملة أنه سيتم خلال العام المالي الحالي طرح كميات أكبر من العملات المعدنية التي طرحت في العام الماضي بفضل زيادة إنتاج مصلحة سك العملة بصورة كبيرة تنفيذا لخطة العمل التي اعتمدها محمد معيط وزير المالية.





وقال إنه خلال العام المالي الماضي تم سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة وشملت سك 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه و26 مليون قرص معدني فئة 50 قرشًا و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرش وهذا حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.





من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات مساعدة من فئات (الجنيه، 50 قرشًا، 25 قرشًا)، وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليا تبلغ قيمتها قرابة الـ7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسوق.





وأضاف خضر أن مصلحة الخزانة العامة تخصص يوميًا لمترو الإنفاق عملات معدنية بقيمة 250 ألف جنيه ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الفكة التي يتم طرحها في السوق، في حين تحصل المحافظات على نسبة 30% من الفكة المطروحة و17% لهيئة البريد المصري كما نخدم منشآت القطاع الخاص التجارية الكبرى مثل كارفور ومترو ماركت، ونطرح للجمهور عبر منافذ مصلحة الخزانة العامة 13% من هذه العملات المعدنية.









