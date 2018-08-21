» محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين

شارك اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ بجولة تفقدية بدأها بزيارة الأطفال الأيتام بمؤسسة الأيتام للبنات ببنها حيث قام بتوزيع 20 هدية عبارة عن ألعاب وملابس ومبالغ مالية لكل فتاة، كما قام المحافظ بتوزيع 40 هدية على 40 طفل حضانة إيوائية والذي يبلغ عمرهم من سن عامين وحتى 6 سنوات وشارك المحافظ الأطفال فرحتهم بالعيد.

جاء ذلك بحضور مجدي حسين حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، والدكتورة جيهان فؤاد رئيس فرع المجلس القومي بالقليوبية، ونجوي العشيري رئيس مركز ومدينة بنها.





كما توجه عشماوى لزيارة دار المسنين بمدينة بنها، حيث أعرب سكان الدار عن فرحتهم البالغة بالزيارة المعتادة لمحافظ القليوبية لهم، حيث قدم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم بعض 19 من الهداية والمبالغ المالية الهدايا، كما استمع إلى مشاكلهم ومطالبهم والتي تتلخص في رغبتهم في الخروج الي رحلة والتي وعدهم المحافظ منذ رمضان الماضي بها، ووعدهم المحافظ بتلبية رغبتهم في اول ايام العام الدراسي.





ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له لزيارة مؤسسة الأيتام للبنين ببنها، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم 39 من الهدايا ولعب الأطفال والملابس والمبالغ المالية ليقضوا عيد سعيد كغيرهم من الأطفال واستمع لمشاكلهم ومطالبهم.





واستكمل المحافظ جولته، حيث قام بزيارة المرضى بمستشفى بنها التعليمى والمستشفى الجامعى بمدينة بنها، حيث قام بتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيهم كما استمع لمشاكلهم وأمر وكيل وزارة الصحة بحلها فورا والعمل على راحتهم حتى تمام الشفاء.