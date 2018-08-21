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تعرف على الفوائد السحرية للكركم

صحة وتغذية

الكركم
الكركم

متابعات- أمينة عبد العال

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النساء

الكركم

المغص

يعتبر الكركم من الأعشاب التي لها فوائد سحرية لعلاج الكثير من الأمراض بجانب قدرته علي تحسين بعض وظائف الجسم، إلي جانب استخدامه في المواد التجميلية.

الكركم  ويسمّى عند البعض بالزعفران الهندي، وينتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، وتنتشر زراعته في مناطق الهند وإندونيسيا.

 ويحتوي الكركم على الزيوت العطريّة والأصباغ التي تذوب في الماء.

فوائد شرب الكركم على الريق

شرب الكركم محلولاً بالماء يساعد في الحدّ من المغص ويطرد الرّياح.

تناول محلول الكركم على الريق يساعد في تنظيم الدورة الشهريّة لدى النساء.

 يحتوي الكركم على مادّة (Curcumin )، وهي الصبغة الصفراء والتي لها تأثير يفوق مادة الكورتيزون لعلاج الأمراض الجلديّة، والتي تعدّ مضادةً للأكسدة وأقوى من فيتامين ي.

 يساعد الكركم من تقليل ضغط الدم .

شرب الكركم يساعد في علاج مشاكل المعدّة.

 يساهم في الوقاية من مرض الزهايمر.

 يقي من أمراض السرطان.

الكركم مفيد للأشخاص الّذين يعانون من السمنة؛ لأنّه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، ويعمل على تكسير الدهون والتخلّص منها.

 يساعد في تقليل نموّ الشعر الزائد.

 يعمل الكركم على تصفية البشرة وإعطائها ملمساً ناعماً من خلال شربه، واستخدامه خارجيّاً مع زيت الزيتون.

 يعمل على تنشيط الكبد من خلال قيامه بطرد السموم من الكبد، وتنشيط الأنزيمات التي تطرد المواد المسرطنة.

 يعمل على تعزيز جهاز المناعة في الجسم.

ينظّم نسبة السكّر في الدم، ويقي من أمراض القلب.

عند تناول الكركم صباحاً على الريق ذلك يفيد بشكلٍ فعّال للأشخاص الّذين يعانون من ألم المفاصل خصوصاً كبار السن.

 الكركم يساعد في علاج حب الشباب والهالات السوداء؛ حيث يعدّ مضادّاً ومطهّراً للجراثيم، وذلك من خلال عمل ماسك من الكركم مع عصير الليمون.

ملاحظة:

 لتحضير مشروب الكركم يتمّ ذلك من خلال وضع مقدار ملعقة صغيرة من الكركم على مقدار كوب ماء ويُشرب على الريق، أو من خلال تناوله كتوابل مع الطّعام، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الإفراط في تناول الكركم قد يضرّ، ولا يسمح بتناوله للنساء الحوامل والمرضعات؛ لأنّه يحفّز الرحم، ومرضى المرارة يجب عدم الاقتراب منه.


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