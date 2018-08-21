» محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم

في لفتة إنسانية من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أثناء زيارته اليوم لدار رعاية الأيتام للبنات ببنها قام باللهو مع الأطفال الأيتام أثناء تفقده عنبر لـ 40 طفلا يتيما والذين لا يتجاوز سنهم عامين وهم في عمر الزهور وشعر المحافظ أنه وسط أولاده أو أحفاده وظل يلهو معهم ويداعبهم وظل الأطفال يلتفتون حوله ويجلسون على رجله ويركبون على أكتافه في مشهد أبوي وليس محافظًا، وكلما قام المسئولون في الدار بسحب أو إنزال الأطفال من علي كتفه كان يرفض بشدة وطلب منهم الابتعاد عنهم وطرقهم يلهون معه.





كما قام المحافظ برسم علم مصر بالألوان المائية علي وجه الأطفال وصاح معهم تحيا مصر تحيا.





كما قام المحافظ بمداعبة الفتيات واللعب معهم بالكرة واصطحابهن وتوصيلهن إلى مكان جلوسهن واستمع لمطالبهن ووعد بتنفيذها كما أمر علي الفور بتوفير بعض الأجهزة لإحدى الفتيات المقبلة على الزفاف.

