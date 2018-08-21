  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:56 م
بحث متقدم
رمي الجمرات

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى"

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

صلاح تفوق و رونالد وموردتيش

«صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018

المحافظ يرسم علي مصر

محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم

حديقة الحيوان

شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور

الطالب والمحافظ

يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية

المحافظ يوزع الهداية للايتام

محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين

حدث تصادم

بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

محافظ لمني

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

بالصور

محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم

آخر الأخبار

المحافظ يرسم علي مصر
المحافظ يرسم علي مصر

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

"ألعاب نارية ودى جى" فى احتفالات 30 يونيو بالقليوبية

#

محافظ القليوبية: الاعتماد على مياه الآبار فى الزراعة الفترة الحالية

#

محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان نهائى دوري مراكز الشباب

#

152 مليون دولار استثمارات صينية ببني سويف

مصر

الأطفال

على

محافظ

القليوبية

في لفتة إنسانية من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أثناء زيارته اليوم لدار رعاية الأيتام للبنات ببنها قام باللهو مع الأطفال الأيتام أثناء تفقده عنبر لـ 40 طفلا يتيما والذين لا يتجاوز سنهم عامين وهم في عمر الزهور وشعر المحافظ أنه وسط أولاده أو أحفاده وظل يلهو معهم ويداعبهم وظل الأطفال يلتفتون حوله ويجلسون على رجله ويركبون على أكتافه في مشهد أبوي وليس محافظًا، وكلما قام المسئولون في الدار بسحب أو إنزال الأطفال من علي كتفه كان يرفض بشدة وطلب منهم الابتعاد عنهم وطرقهم يلهون معه.

كما قام المحافظ برسم علم مصر بالألوان المائية علي وجه الأطفال وصاح معهم تحيا مصر تحيا.

كما قام المحافظ بمداعبة الفتيات واللعب معهم بالكرة واصطحابهن وتوصيلهن إلى مكان جلوسهن واستمع لمطالبهن ووعد بتنفيذها كما أمر علي الفور بتوفير بعض الأجهزة لإحدى الفتيات المقبلة على الزفاف.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفاجئ «الونش» بهذا القرار
» «النني» و«أوزيل» يهنئان الأمة الإسلامة بعيد الأضحى
» صورة.. موقع إنجليزي يصدم محمد صلاح
» «صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018
» محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم
» شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور
» يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية
» محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين
» تعرف على الفوائد السحرية للكركم
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى
» بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء