كفيفة مسنة تبكي للمحافظ :"انا مش عارفة اجيب العلاج"

انتاب مسنة كفيفة، حالة من البكاء أثناء زيارة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم لدار المسنين ببنها لعدم قدرتها علي شراء دواء لارتفاع سعره.





وقالت السيدة، انها تعاني من مرض عدم الرؤية بأعينها وتحتاج نوعان من القطرة تقدر تكلفتهم اسبوعيا بحوالي 200 جنيه، مؤكدة ان معاشها لا يكفي وأصبحت تجد صعوبة في شراء الدولاء.

وطالبت السيدة، من المحافظ بتوفير لها العلاج بعد ان عجزت عن شرائه واقترب علي الانتهاء.

ومن جانبه قام المحافظ بالاتصال بالدكتور حمدي الطباخ وطلب منه توفير العلاج لهذه السيدة علي الفور.

وعادت الابتسامة والفرحة للسيدة وظلت تدعي للمحافظ وقالت له انا نفسي أشوفك وأحضنك ونفسي أشوف السيسي وأنا عارفة انك في قلبك رحمه زيه.