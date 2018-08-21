» «صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018

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الرياضة

صلاح تفوق و رونالد وموردتيش
صلاح تفوق و رونالد وموردتيش

متابعات- أمينة عبد العال

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الاتحاد الأوربي

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رونالد

موردتيش

تفوق النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي  والكرواتي لوكامودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، وذلك فى الاستفتاء الذى طرحته الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا بموقع «تويتر».

وحصل محمد صلاح على 48 % من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء والتى وصل عددها 235 ألف شخص، بينما حصل كريستيانو رونالدو على 30% ولوكا مودريتش على 22%.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قد أعلن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، والتى ضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى.

واستحق الفرعون التواجد فى القائمة النهائية التى سيتم الإعلان عن الفائز بها فى 30 أغسطس الجارى، بعد أدائه المميز مع الريدز سواء فى الدورى المحلى الذى نجح فى إنهائه بالمربع الذهبى وضمان مقعد أوروبى بالموسم الجديد، أو قاريا ببلوغ نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أداء ملفت طوال الموسم.

وبمقارنة ما قدمه صلاح فى الدورى الإنجليزى بما قام به رونالدو ومودريتش فى الليجا، نجد أن الفرعون يتفوق على ثنائى ريال مدريد.

خاض محمد صلاح 36 مباراة فى الدورى الإنجليزى بواقع 2764 دقيقة، مقابل 25 مباراة لرونالدو و2185 دقيقة، و23 مباراة لمودريتش بـ1729 دقيقة.

الأهداف: صلاح 32 رونالدو 24 مودريتش 1

صناعة الأهداف: صلاح 9 رونالدو 5 مودريتش 5

المراوغات الناجحة: صلاح 75 رونالدو 31 مودريتش 47

صناعة الفرص: صلاح 59 رونالدو 41 مودريتش 32

وخسر صلاح أمام منافسيه فى إحصائيتين فقط حيث تفوق مودريتش فى التمرير ورونالدو فى التسديدات.

صلاح يتفوق في الدوري المحلي

صلاح يتفوق في الدوري المحلي

التمريرات الصحيحة: صلاح 697 رونالدو 568 مودريتش 1171

التسديدات: صلاح 142 رونالدو 165 مودريتش 32

فى المقابل، تفوق كريستيانو رونالدو على منافسيه فى دورى أبطال أوروبا، حيث سجل أهدافا وصنع أكثر من الثنائى، بينما تفوق صلاح فى المراوغات ومودريتش اكتفى بالتمريرات الصحيحة.

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