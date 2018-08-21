  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:58 م
بحث متقدم
رمي الجمرات

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى"

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

صلاح تفوق و رونالد وموردتيش

«صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018

المحافظ يرسم علي مصر

محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم

حديقة الحيوان

شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور

الطالب والمحافظ

يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية

المحافظ يوزع الهداية للايتام

محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين

حدث تصادم

بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

محافظ لمني

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

آخر الأخبار

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

وكالات

أخبار متعلقة
#

اكتشاف أقدم قطعة "جبن" في التاريخ بمقبرة فرعونية

#

لا يجوز الأضحية بأغنام تتغذى على القمامة

#

أهم 10 نصائح في كتاب "فن اللامبالاة" الذي قرأه صلاح

#

«صلاح» يقضي إجازته في هذا البلد

العيد

ذبح

الإفتاء

أضحية

أفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجواز استخدام الصعق الكهربائى للأضحية قبل ذبحها لإضعاف مقاومتها، إلا أن ذلك بشروط.

وقال علام، في فتوى له بحسب صحيفة "التحرير"، إنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

واشترط مفتى الجمهورية فى فتواه ، ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

واستند مفتى الجمهورية فى فتواه إلى قوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ مضيفا: "قال العلماء إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفاجئ «الونش» بهذا القرار
» «النني» و«أوزيل» يهنئان الأمة الإسلامة بعيد الأضحى
» صورة.. موقع إنجليزي يصدم محمد صلاح
» «صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018
» محافظ القليوبية يداعب الأطفال ويرسم علم مصر على وجوههم
» شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور
» يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية
» محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين
» تعرف على الفوائد السحرية للكركم
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى
» بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء