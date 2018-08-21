» «النني» و«أوزيل» يهنئان الأمة الإسلامة بعيد الأضحى

21 أغسطس 2018 - 04:43 م

حرص محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، اليوم، الثلاثاء، على تهئنة الأمة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك.

ونشر «النني» مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبرفقته أوزيل، حيث قدم الثنائي التهنئة للمتابعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال النني خلال الفيديو: "كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكو"، بينما تحدث النجم الألماني باللغة العربية قائلًا: «عيد مبارك».

وحرص عدد كبير من النجوم العالميين على تهنئة متابعيهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.