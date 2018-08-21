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الجامعة العربية: "الأقصى" يتعرض لانتهاكات شبه يومية

الحياة السياسية

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الأمم المتحدة

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الأقصى

طالبت الجامعة العربية، الثلاثاء، الأمم المتحدة، بـ"التعامل بحزم مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المسجد الأقصى، والتدخل الفوري لوقف أية محاولات لتغيير وضعه التاريخي".

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، اليوم، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ49 لمحاولة إحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، إن "حرق المسجد الأقصى جريمة نكراء أقدم عليها أحد أفراد العصابات الصهيونية المتطرفة تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أبو علي، في البيان، أن "منذ ذلك الوقت يتعرض المسجد الأقصى لانتهاك حرمته القدسية بشكل شبه يومي من خلال محاولات تدنيسه من قبل غلاة المستوطنين والمنظمات الصهيونية المتطرفة".

كما أدان "الانتهاكات الإسرائيلية بحق دور العبادة والأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتهجير القسري للمقدسيين، ومواصلة إطلاق المشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة، وهدم منازل أهلها ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريفها".

وفي 21 أغسطس 1969، شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريق ضخم؛ حيث التهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بـ"منبر صلاح الدين".

واليوم الثلاثاء، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، وسط تواجد كثيف للقوات الإسرائيلية على أبواب البلدة القديمة والأقصى ومحيطهما، بحسب شهود عيان.

وجدّد المفتي وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، في خطبة صلاة العيد، تصميم المقدسيين والمرابطين على الدفاع عن مسجدهم أمام محاولات الاحتلال ومستوطنيه لتهويده.


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