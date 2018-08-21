» رغم اعتزاله.. جائزة جديدة من الاتحاد الأوروبي لـ«بيكهام»

21 أغسطس 2018 - 05:50 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الانجليزي ديفيد بيكهام سينال جائزة رئيس الاتحاد القاري لعام 2018، تكريمًا لإنجازاته مع عالم كرة القدم كلاعب.

وقال ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي: "تم اختيار ديفيد بيكهام لجائزة هذا العام لأنه كان سفيرًا عالميًا لكرة القدم".

ويتسلم بيكهام، نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، والبالغ من العمر 43 عامًا، جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في موناكو هذا العام.

وكان بيكهام قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع اليونايتد عام 1999 ولعب في صفوف ريال مدريد بعد ذلك، واعتزل كرة القدم في 2013.