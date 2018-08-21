موعد الاجتماع الأمني لمباراة مصر والنيجر

21 أغسطس 2018 - 06:12 م

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الثانى من سبتمبر المقبل، موعدًا للاجتماع الأمني والتنسيقي لمباراة مصر والنيجر المقرر إقامتها يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

ومن المقرر أن يمثل الجبلاية في الاجتماع الذي يعقد بإستاد برج العرب، عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية، وممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، ومندوب الشركة الراعية لاتحاد الكرة بريزنتيشن سبورت، ومسئولو إستاد برج العرب.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة قد طالب الجهات الأمنية بالسماح بحضور 50 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام النيجر بالتصفيات الأفريقية، وهو ما سيتم حسمه خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة.