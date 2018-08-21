تركيا تكشف هوية مطلقي النار على السفارة الأمريكية

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ذكرت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من مطلقي النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، زعما أثناء التحقيق أنهما "كانا مخمورين" قبيل إقدامهما على إطلاق النار أمس على مبنى السفارة.

وقالت المصادر، بحسب وكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات التركية توصلت إلى رقم لوحة السيارة التي أطلق منها النار على السفارة بعد التدقيق في مشاهد 200 كاميرا مراقبة.

وأفادت أن الشرطة التركية حققت مع 42 شخصا للكشف عن ملابسات القضية، قبل القبض على الموقوفين "أحمد جليك تان" و"عثمان غونداش".

وأضافت المصادر أنه من المرتقب أن تحيل مديرية الأمن العام في أنقرة، المتهمين إلى النيابة العامة، بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وأمس الإثنين، تعرضت السفارة الأمريكية في أنقرة، لإطلاق نار من سيارة، لم تسفر عن خسائر بشرية واقتصرت على بعض الأضرار المادية.

وأكد بيان صدر عن ولاية أنقرة، الإثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين اعترفا بتنفيذ حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.

وأشارت الولاية إلى أن "الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور".

وأوضحت أن "تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجلًا جنائيًا حافلًا بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات".


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