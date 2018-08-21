من هو «الزوجة الخجولة»؟.. أغرب ألقاب نجوم الكرة بـ«الصيني»

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اللغة الصينية

في اللغة الصينية، يتم التعبير باستخدام رموز اصطلاحية بدلا من الأبجدية، ما يجعل استخدام اللغة لترجمة بعض الأسماء الأجنبية صعبًا للغاية، فيما يتم الاحتفاظ بأسماء كالأرجنتيني ليونيل ميسي أوالإنجليزي هاري كاين بسبب سهولة نطقها.

وغالبا ما يشير هذا الأمر إلى شعبية اللاعب في الصين، ونستعرض بعض الرموز الاصطلاحية لنجوم الكرة العالمية في اللغة الصينية:

مسعود أوزيل هو "الزوجة الخجولة"، بول بوغبا "عارم الصدر" وجوزيه مورينيو "الطائر السحري"!

بأسماء إبداعية وغريبة يستحضر المشجعون الصينيون كنى لأبرز نجوم كرة القدم العالميين.

هناك أيضا "الفتى الحنون لبلاده" (كارلوس تيفيز)، "الجرو الصغير" (كيليان مبابي) و"الطائر العنيف" (باولينيو).

ولم يحظ الأرجنتيني تيفيز، دائم الترحال، بنجاح خلال 12 شهرا في الدوري الصيني مع شنغهاي شنهوا. وعدم قدرته على الاستمرار في أي مكان خارج الأرجنتين منحه كنية "الفتى الحنون لبلاده".

أما الألماني أوزيل الذي أعلن أخيرا اعتزاله دوليا بسبب مزاعم ردا على "العنصرية وعدم الاحترام تجاهي"، فيكنى في الصين بـ "الزوجة الخجولة" بسبب خجله.

ورغم عدم احترافه في الصين، يحظى المهاجم الإنكليزي الدولي السابق واين روني، المحترف حاليا في أميركا، بلقب "البدين الصغير" وهو عاطفي أكثر مما هو هجومي.

الجمهور الصيني أكثر لطفا مع اللاعبين أو المدربين الذين يحبهم.

الفرنسي بول بوغبا "عارم الصدر" لأن لقبه يحمل ذات معنى الكلمة في اللغة الصينية، ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد الإنكليزي يشبه العبارة الصينية "الطائر السحري".

المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي هو "الثعلب الفضي" بسبب شعره الرمادي، ولاعب وسط غوانغجو ايفرغراند البرازيلي باولينيو منح لقب "الطائر العنيف" في إشارة إلى أسلوب لعبه.

المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو الذي أعاد إحياء مسيرته في الصين مع نادي تيانجين كوانجيان والنشيط على موقع ويبو انخرط في الحياة الصينية أفضل بكثير من اللاعبين الأجانب الذين يتقاضون أجورا عالية.

أكسبه هذا الأمر لقب "با جيانغوو" وهو لقب وطني يمكن ترجمته بـ "بناء البلاد" في اعتراف لولعه ببلده المعتمد.

أما مبابي (19 عاما)، أحد نجوم مونديال روسيا 2018 مع فرنسا المتوجة باللقب، فيدلعه الصينيون "الجرو الصغير" بسبب عمره الصغير.

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