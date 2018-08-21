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السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق تجاه جازان

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صاروخ باليستي
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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السعودية

صاروخ باليستي

جازان

أفادت قناة سكاي نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه جازان.

ومنذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من 3 سنوات، دأب الحوثيون على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

وغالبا ما تعترض منظومة الدفاع الجوي السعودي صواريخ الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.


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