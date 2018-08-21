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نجم كريستال يكشف كواليس حواره مع «صلاح» بعد ركلة الجزاء

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المصريون

ليفربول

صلاح

كشف لوكا ميليفوجيفيتش، نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي كواليس حواره مع محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعدما احتسب حكم مباراة الفريقين ركلة جزاء له.

لاعب كريستال بالاس أكد في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية على أنه طالب محمد صلاح بأن يتحدث إلى حكم المباراة للتأكيد على عدم وجود خطأ ضد مامادو ساخو لاعب كريستال.

وقال ميليفوجيفيتش: "قلت لصلاح أن يبلغ الحكم بأن اللعبة ليست ركلة جزاء، ولكنه قال لي إنها من وجه نظره يجب احتسابها".

وأكمل: "في رأيي الكرة ليست ركلة جزاء، خلال المباراة وحتى بعدها لم تتغير وجهة نظري، ساخو حاول لمس الكرة ولكنه لم ينجح في ذلك، وأيضًا لم يلمس صلاح".

واختتم: "سقط صلاح واحتسب الحكم ركلة الجزاء، لم أرّ أي إلتحام ضد لاعب ليفربول، الأمر واضحًا، إنها ليست خطأ، لا أريد أن أتحدث عن الأمر كثيرًا ولكن وجهة نظري ثابتة".

الجدير بالذكر أن حكم مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول احتسب ركلة جزاء لصالح صلاح، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام الإنجليزية.


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