» بث مباشر.. مباراة الأهلي ودجلة

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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي ودجلة في بطولة الدوري العام.

شاهد المباراة ..

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