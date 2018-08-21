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بث مباشر.. مباراة الأهلي ودجلة
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي ودجلة في بطولة الدوري العام.
شاهد المباراة ..
فجر
04:00
شروق
05:29
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:37
عشاء
20:07