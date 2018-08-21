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"مراسلون بلا حدود" تحذر من قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"

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جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت

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السيسي

مراسلون بلا حدود

جرائم الانترنت

حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الثلاثاء، من قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قالت إنه "يشرعن ممارسة الحظر والرقابة".

جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".

وقالت المنظمة: "هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع".

وأضافت: "لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر أغسطس 2017، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع".

والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة البرلمانية عليه في يونيو الماضي، ويشمل 45 مادة.

وأمس الأول الأحد، قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعد التشريع الأول الموحد في مصر، الذي يتولى تنظيم البيانات الشخصية للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية، ويستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية، كالحساب المصرفي والبطاقات الائتمانية، وليس الاسم والعنوان فقط.

وأوضح سلطان في تصريحات متلفزة أنه للمرة الأولى يصدر قانون موحد ينظم المسألة بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم.


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