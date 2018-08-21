» بالفيديو.. الأهلي يخطف فوزًا صعبًا من دجلة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا من نظيره وادي دجلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

أحرز هدف الأهلى صلاح محسن فى الدقيقة 80 من عُمر اللقاء ،بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى لـ7 نقاط محتلاً المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق الأهداف ،بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند نقطة واحدة محتلاً المركز الأخير.

بدأت المباراة بضغط نسبى من فريق وادى دجلة ،إلا أن معظم الهجمات انتهت على حدود منطقة الجزاء ،قبل أن يسيطر الأهلى على مجريات الأمور ،وكاد المغربي وليد أزارو أن يتقدم للأهلى بعد مرور 8 دقائق فقط ،بعد ان انفرد بالمرمى إلا أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي كان الأقرب للكرة ،قبل أن يحصل الأهلى على مخالفة داخل منطقة الجزاء بل وداخل الـ6 ياردات سددها وليد سليمان بشكل سيء لتخرج الكرة خارج المرمى.

واصل الأهلى ضغطه على وادى دجلة فى الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء ،بغية إحراز الهدف الأول فى شباك محمد عبد المنصف إلا أن رعونة صناع اللعب حالت دون وصول الكرة للمهاجم وليد أزارو ،في الدقيقة 20 سدد السنغالي ابراهيما نداي كرة قوية بعد تلقيه عرضية متقنة من دودو الجباس ،الا أنها ارتطمت بدفاعات الأهلى لتخرج ضربة ركنية للفريق الداجلاوي ،بعدها بدقيقة ينفرد وليد سليمان بمحمد عبد المنصف حارس دجلة إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة ضربة ركنية ،عاد مجدداً ابراهيما نداي ليسدد كرة قوية كادت تهز شباك الأهلى إلا أنها ارتطمت أيضاً بدفاع الأهلى وتخرج ضربة ركنية ، ناصر ماهر أرسل فى الدقيقة 20 كرة عرضية خطيرة كادت تصل للمغربي وليد أزارو ‘إلا أن أسامة العزب كان أقرب وأبعد الكرة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 31 تصدى السيد سالم لكرة ثابتة لوادى دجلة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوى تصدى للكرة بشكل مميز ،وبعدها بدقيقة سدد محمود محمود صاروخاً من خارج منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوى عاد من جديد للتألق وأبعد الكرة لضربة ركنية ،واصل وادي دجلة تهديده لمرمى الأهلى وأرسل عرضية فى الدقيقة 37 إلا أن داع الأهلى أبعدها ضربة ركنية قبل أن تصل لدودو الجباس مهاجم دجلة.

كاد أحمد فتحى فى الدقيقة 40 أن يهز الشباك ولكن بإحرازه هدف فى مرماه ،بعد رعونته اثناء ابعاده إحدى الكرات العرضية لترتطم بركبته وتمر بجوار عارضة محمد الشناوى حارس فريقه بسنتيمترات ضربة ركنية ،نفذها لاعبو وادى دجلة لتصل لمحمود مرعى الذى سدد برأسه خارج الملعب.

حاول الأهلى فى الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات دجلة منعت لاعبي الأهلى من التقدم نحو منطقة الجزاء ،ليطلق محمد الحنفي حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ بهجوم من الأهلى وكاد المغربي وليد أزارو أن يتقدم للفريق الأحمر في الدقيقة 50 بعد تلقيه عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحى سددها برأسه قوية ،إلا أن محمد عبد المنصف حارس دجلة ابعد الكرة ببراعة ،وواصل عبد المنصف التألق بعد أن أنفرد وليد أزارو به بعدها بدقيقة واحدة بالمرمى إلا أنه خرج وأبعد الكرة بفدائية كبيرة ،فى الدقيقة 59 أرسل ميدو جابر عرضية متقنة على رأس وليد سليمان ،إلا أن الحاوي سددها قوية ولكن فوق العارضة.

فى الدقيقة 66 تلقى صلاح محسن بعد نزوله كرة عرضية متقنة من ميدو جابر ليراوغ دفاع دجلة ويسدد كرة قوية ،إلا أن نجم اللقاء الأول محمد عبد المنصف أبعد الكرة ببراعة لتعود مرة أخرى لميدو جابر الذى أرسل عرضية أخرى ولكنها لا تجد المتابع.

انفرد وليد سليمان بمرمى محمد عبد المنصف بعد تلقيه بينية متقنة إلا أن محمد سالم صافى مدفع الفريق الدجلاوي تدخل بقوة على الحاوي لتصل بسهولة لعبد المنصف ،يرد نداي سريعاً ومن هجمة عنترية فى الجهة اليسرى يرسل عرضية أخطأها محمد الشناوى لتجد دودو الجباس الذى وضعها خارج الملعب رغم كون المرمى خالياً.

واصل الأهلى ضغطه المكثف على دفاعات دجلة بغية إحراز هدف التقدم لقتل المباراة إلا أن رعونة المهاجمين.

وفى الدقيقة 80 نجح صلاح محسن فى فك طلاسم دفاعات دجلة وأحرز الهدف الأول للأهلى بعد تلقيه عرضية متقنة من التونسى على معلول ليضعها فى الشباك الخالية معلناً تقدم الأهلى بهدف ،وفى الدقيقة 83 أهدر وليد أزارو انفراد صريح بالمرمى بعد تلقيه عرضية أرضية من على معلول إلا أن محمد عبد المنصف واصل التألق وأبعد الكرة لتصل لأحمد فتحى لاعب الأهلى الذى سدد كرة فى المرمى إلا أن عبد المنصف واصل التألق وأبعد الكرة خارج الملعب.

حاول الأهلى فى الـ10 دقائق الأخيرة تأكيد فوزه بالمباراة بعد أن لاحت له العديد من الفرص السهلة ،إلا أن مهاجمية تنافسوا على إهدار الفرص السهلة خاصة من جانب الثنائي صلاح محسن ووليد أزارو ،فى الوقت الذى استسلم لاعبو دجلة للخسارة ليطلق الحكم الدولى محمد الحنفي صافرة نهاية المباراة.



