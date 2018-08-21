  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
صلاح

محمد صلاح يثير عاصفة من الجدل في "البريميرليج"

ترامب

صحفي أمريكي يفجر مفاجأة مدوية عن "ترامب"

المهندس طارق الملا، وزير البترول

"أباتشي" تضخ مليار دولار سنويًا في مصر

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة ثانى أيام العيد

الجنيه المصري

"المالية" تدرس إصدار عملة فئة جنيهين

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق تجاه جازان

مانشستر يونايتد وليستر

من هو «الزوجة الخجولة»؟.. أغرب ألقاب نجوم الكرة بـ«الصيني»

السفارة الأمريكية بتركيا

تركيا تكشف هوية مطلقي النار على السفارة الأمريكية

إسماعيل هنية

"هنية": صفقة القرن فشلت وهذا دور مصر

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

هذا ما فعلته نجمة متحرشة مع ممثل شاب اعتدت عليه

الصفحة الأخيرة

آسيا أرجينتو
آسيا أرجينتو

أخبار متعلقة
#

واقعة مثيرة في موسم الحج ..تعرف عليها؟

#

هذا ما فعلته حملة شعبية باكستانية للتضامن مع تركيا

#

"تزييف التاريخ"

#

عقد ثمين ومجوهرات لإمام التراويح فى أحد مساجد حلب

أفادت تقارير صحفية أن النجمة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجينتو، الوجه البارز في حركة "مي تو"، توصلت إلى اتفاق "مادي" مع أحد متهميها بالاعتداء الجنسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أرجينتو دفعت مبلغ 380 ألف دولار إلى الممثل الشاب جيمي بينيت، البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن ادعى أنها اعتدت عليه جنسيا في أحد فنادق كاليفورنيا.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية إلى أن بينيت كان يخطط في البداية لمطالبة أرجينتو بمبلغ 3.5 مليون دولار كتعويض عن الأضرار العاطفية التي عانى منها بعد الاعتداء، قبل أن يخفض المبلغ إلى 380 ألف دولار، وهو الأمر الذي وافقت عليه الممثلة الإيطالية.
ويعود هذا الادعاء إلى الفترة التي كان يبلغ فيها عمر بينيت 17 عاما، فيما تجاوز عمر أرجينتو 37 سنة.
وشارك الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعبا دور الأم والابن.
وأصبحت أرجينتو واحدة من الشخصيات الرائدة في حركة MeToo# المناهضة للتحرش، بعد أن تحدثت عن تعرضها للاغتصاب من طرف المنتج السينمائي هارفي واينستين.
وقالت إن واينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في عام 1997 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما. فيما نفى المنتج الشهير مزاعم ممارسة الجنس دون موافقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رهان جديد بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق
» تقارير صادمة بشأن انتشار الدعارة بأحد المدن الإيرانية
» دراسة تكشف معلومة مفزعة عن البطاطس المقلية
» حادث مروع لسيدة وكلبها قرب بحيرة بولاية أمريكية
» «صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018
» هذا ما فعلته نجمة متحرشة مع ممثل شاب اعتدت عليه
» أدوية مذهلة في مطبخك تريحك من الألم نهائيًا
» بشرى سارة للمهاجرين من هذا البلد الآسيوي
» هذا ما حدث بسعر الليرة التركية عقب تصريحات "ترامب" الأخيرة
» تسريبات بترولية تعكر صفو المصطافين بشواطئ الغردقة
» بالفيديو.. الأهلي يخطف فوزًا صعبًا من دجلة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء