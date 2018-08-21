» حادث مروع لسيدة وكلبها قرب بحيرة بولاية أمريكية

أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأميركية مقتل امرأة في هجوم لتمساح أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة.



وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت، في بيان، إن الهجوم وقع حوالى التاسعة من صباح الاثنين الماضي عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.