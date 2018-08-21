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دراسة تكشف معلومة مفزعة عن البطاطس المقلية

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بطاطس مقلية
بطاطس مقلية

المصريون ـ متابعات

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تعد البطاطا المقلية وجبة مفضلة لدى ملايين البشر حول العالم، تصلح لسد الجوع بين الوجبات الأساسية، أو كطبق جانبي يفتح شهية الآكلين، لكن عليك ألا تفرط في تناولها حسب توصيات دراسة أميركية حديثة.
فقد حذرت الدراسة من أن تناول البطاطا المقلية مرتين في الأسبوع، يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة، لاحتوائها على مادة مسرطنة تدعى "الأكريلاميد".
وقالت المجلة الأميركية للتغذية السريرية، إنها أجرت دراسة على 4400 رجل وامرأة تراوحت أعمارهم بين 45 و 79 عاما، على مدار 8 سنوات، بناء على استهلاكهم اليومي من البطاطا المقلية.
ووجد الباحثون أنه بعد هذه الفترة، توفي 236 مشاركا، اتضح أنهم أكثر استهلاكا للبطاطا المقلية والأطعمة الأخرى التي طبخت عبر القلي بالزيت.
ووفق الأبحاث الطبية، تحتوي الأطعمة المقلية على مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة معروفة.
وفي المقابل، أوصت الدراسة بتناول أطباق البطاطا غير المقلية باعتدال، حيث تحتوي على الألياف والمغذيات الدقيقة والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.

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